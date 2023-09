The East stasera su Rai 4: trama e cast del film thriller con Elliot Page e Alexander Skarsgård

Stasera su Rai 4 va in onda The East, un thriller diretto da Zal Batmanglij con Elliot Page e Alexander Skarsgård: trama, cast e recensione.

Stasera, 26 settembre 2023, su Rai 4, in prima serata alle 21:20, andrà in onda The East, un film diretto da Zal Batmanglij con Elliot Page e Alexander Skarsgård. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista e da Brit Marling. La colonna sonora è di Halli Cauthery. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

The East

L'ex agente dell'Fbi Sarah Moss, si infiltra per conto di un'agenzia privata di spionaggio in un collettivo anarchico chiamato The East responsabile di operazioni terroristiche ai danni di compagnie che operano nel settore farmaceutico. Sarah, dopo un iniziale sospetto da parte dei membri del gruppo, gradualmente riesce a conquistarne la fiducia, ritrovandosi a far parte di un mondo che metterà in discussione anche le sue certezze.

Curiosità

The East è stato presentato al Sundance Film Festival nel gennaio 2013, nelle nostre sale è uscito il 4 luglio 2013 distribuito da 20th Century Fox.

Il film si affida ai meccanismi narrativi del thriller spionistico per condurre un'inchiesta contro le multinazionali farmaceutiche, accusate di crimini ambientali o di danni contro la salute dei cittadini.

Gli autori del film, tra cui la stessa protagonista Brit Marling, per essere ancora più credibili, hanno vissuto per un periodo in una comunità dedita al freeganismo, uno stile di vita anticonsumistico basato sulla condivisione e sul recupero degli scarti, condiviso dagli eco-anarchici di the East.

Interpreti e personaggi

Recensione e Trailer

La nostra recensione di The East

The East è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 76% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 68 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.8 su 10