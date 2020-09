The Duchess, su Netflix in streaming da oggi

The Duchess, la nuova miniserie comedy canadese britannica, arriva oggi 11 settembre su Netflix in streaming con gli episodi della prima stagione.

The Duchess, la miniserie comedy britannica, è disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi, 11 settembre: Katherine Ryan veste i panni di una madre single che valuta la possibilità di avere un'altro bambino dal padre di sua figlia con il quale ha un rapporto conflittuale.

A quasi due anni dal primissimo annuncio, il catalogo della piattaforma di streaming Netflix si arricchisce di un nuovo titolo, in cui la protagonista Katherine Ryan ha anche il ruolo di sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Protagonista una madre single alla moda che vive a Londra che deve riuscire a sopravvivere a una vita frenetica e complicata, che inizia a diventare ancora più complessa quando si apre la possibilità di avere un secondo figlio dal suo compagno, che al tempo stesso è un suo grande "nemico"...

Katherine Ryan è un'attrice canadese-irlandese, volto comico molto apprezzato in Inghilterra tra comedy e standup comedy, tanto che sta preparando proprio per Netflix un nuovo show del tutto dedicato all'improvvisazione su palcoscenico. The Duchess è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.