The Dirt: il primo trailer del film dedicato alla storia dei Mötley Crüe

The Dirt porterà su Netflix la storia del gruppo Mötley Crüe e online è stato condiviso il primo trailer del progetto che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 22 marzo.

Il progetto si ispira al libro scritto da Neil Strauss in cui si racconta la storia delle icone della musica metal e nel trailer si vedono dei momenti molto importanti per la storia degli artisti tra cui l'incidente stradale, avvenuto nel 1984, in cui ha perso la vita il batterista Razzle, la morte della figlia di Vince Neil a causa di un cancro, la dipendenza dall'eroina di Nikki Sixx, i problemi di salute di Mick Mars e il matrimonio di Tommy Lee con l'attrice Heather Locklear.

Ecco il trailer:

Nel cast del progetto ci sono Machine Gun Kelly che sarà Lee, Pete Davidson nella parte di Tom Zutaut, Douglas Booth che ha interpretato Sixx, Daniel Webber nei panni di Neil, Iwan Rheon che ha il ruolo di Mars e Leven Rambin nella parte di Charisse, l'ex moglie di Neil.

Alla regia del film biografico c'è Jeff Tremaine, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Rick Wilkes e Tom Kapinos.

The Dirt avrebbe dovuto essere prodotto da Paramount Pictures che aveva acquistato i diritti del libro oltre dieci anni fa e la regia era stata assegnata a Larry Charles. Nel 2015 il progetto è poi stato passato alla Focus.