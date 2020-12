The Dig: Carey Mulligan, Ralph Fiennes e Lily James nel trailer del film Netflix

Carey Mulligan, Ralph Fiennes e Lily James nel trailer del film Netflix The Dig, storia della più importante scoperta archeologica inglese dell'epoca moderna.

Netflix ha svelato il trailer del film The Dig, interpretato da un supercast composto da Carey Mulligan, Ralph Fiennes e Lily James. Il film approderà sulla piattaforma streaming il 29 gennaio.

Prodotto dalla Magnolia Mae Films e Clerkenwell Films, The Dig è ispirato al romanzo omonimo di John Preston ambientato nel 1939 a Sutton Hoo, località del Regno Unito in cui è avvenuto lo scavo archeologico più celebre della storia britannica moderna: la scoperta di una nave funeraria anglosassone completa di un gran numero di artefatti di enorme valore archeologico e artistico. Al centro della storia troviamo la ricca vedova Edith Pretty (Carey Mulligan) che ingaggia l'archeologo dilettante Basil Brown (Ralph Fiennes) per scavare tumuli funerari nella sua tenuta. I due faranno una scoperta storica che riporterà a galla gli echi del passato del Gran Bretagna ,mentre il futuro, con l'approssimarsi della guerra, si fa incerto.

Nel cast troviamo anche Johnny Flynn, Ben Chaplin, Ken Stott, Archie Barnes e Monica Dolan. La sceneggiatura di The Dig è firmata da Moira Buffini, a dirigere il film Simon Stone.