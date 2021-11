The Devil on Wheels: il documentario su Duel si mostra in due nuove clip

Nell'anno in cui ricorre il 50esimo anniversario di Duel, il documentario The Devil of Wheels, realizzato da Luca e Gabriele Stifani e dedicato proprio all'opera di Steven Spielberg, si mostra in due nuove clip.

Esattamente mezzo secolo è trascorso da quando, per la prima volta, veniva rilasciato Duel, l'opera di Steven Spielberg che, a distanza di cinque decenni è considerato a tutti gli effetti un cult cinematografico senza tempo, tanto da ispirare Luca e Gabriele Stifani per la realizzazione di un documentario tramite il quale viene analizzato quel film per la tv firmato da uno dei maggiori cineasti della storia del cinema mondiale, che ha reso il Peterbilt 281 una vera e propria icona. Era infatti questo "gigante di ferro", condotto da un guidatore non visibile al pubblico, ad inseguire, senza alcun motivo apparente, il personaggio interpretato da Dennis Weaver per le strade deserte della California, in un costante crescendo di suspense e adrenalina. E se il progetto originale durava poco più di 70 minuti, il suo successo fu tale da portare alla realizzazione di una versione estesa cinematografica, della durata di 90 minuti.

Quello firmato da Luca e Gabriele Stifani rappresenta un progetto indipendente che possiamo intravedere tramite una serie di nuovi filmati rilasciati in occasione di questo anniversario così importante. Di seguito, la descrizione del documentario: Los Angeles, ottobre 1971. Un piccolo film, realizzato per la televisione, viene girato vicino a Los Angeles sotto la direzione di un giovane e sconosciuto regista. Il film racconta la storia di "un uomo, un camion e una strada aperta". Non ha calamitato alcuna attenzione. Non è basato su un libro famoso. Ha un budget modesto. Sarà girato in soli 13 giorni. Ma gli amanti del cinema di tutto il mondo mostreranno ancora la loro ammirazione per questo 50 anni dopo. Il film si chiama Duel. Oggi, i fan di tutto il mondo visitano regolarmente le location dei film nel deserto vicino a Los Angeles e conoscono ogni frammento del film. Possono citare tutte le battute in esso contenute. Il primo lavoro conosciuto di Steven Spielberg è diventato un punto di riferimento cinematografico. Come mai questo minuscolo film, realizzato in modo economico e veloce per la TV, ha generato un culto così appassionato, internazionale e immortale? Cosa rende DUEL così unico? The Devil on Wheels approfondisce il fenomeno Duel e, nel farlo, esplora il potere e il fascino del film sulle persone.