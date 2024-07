The Decameron: sesso e furia animalesca nel trailer della serie Netflix basata su Boccaccio

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer di The Decameron, la serie basata sull'immortale capolavoro della letteratura medievale di Giovanni Boccaccio.

Creata e prodotta da Kathleen Jordan con la collaborazione di Jenji Kohan e della sua Tilted Productions, la serie promette di essere molto fedele al materiale di partenza e di non risparmiarsi sulle scene più sboccate, al pari di altri prodotti quali Bridgerton e simili.

Lo si deduce fin d queste immagini, in cui vediamo il ricco cast di personaggi impegnato in scene di depravazione, tra gemiti neanche tanto ambigui e atti di ferocia. La serie farà il suo debutto in streaming sulla piattaforma digitale il 25 luglio prossimo.

Lo show, incentrato sulle novelle raccolte nel Decameron del Boccaccio, catapulta gli spettatori nella Firenze del 1348, mentre la città sta affrontando l'arrivo della peste nera. Un gruppo di nobili e i loro servitori fugge dal caos che si è scatenato in città e si trasferisce in una villa nella campagna toscana. La situazione degenera poi rapidamente in una disperata lotta per la sopravvivenza mentre le norme sociali crollano e la villa diventa un luogo dove c'è spazio per intrighi e tradimenti e le persone si tramutano in bestie.

Nel ricco cast troveremo l'attore comico Tony Hale, Zosia Mamet, quest'ultima celebre per aver partecipato alla serie Girls della HBO, e Saoirse-Monica Jackson. Tra gli altri ci sono inoltre Amar Chadha-Patel, Leila Farzad, Tanya Reynolds, Douggie McMeekin, Jessica Plummer, Lou Gala e Karan Gill.

Michael Uppendahl, veterano regista di American Crime Story e Fargo, ha diretto i primi quattro episodi dello show, che sarà composto da otto episodi in totale. L'appuntamento è quindi fissato per il prossimo 25 luglio.