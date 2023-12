The Crown, l'ex addetto stampa della regina boccia il personaggio:'Non me la ricordavo così triste e noiosa'

Pochi giorni fa su Netflix sono stati pubblicati gli ultimi episodi di The Crown, che ha ripercorso la storia della corona britannica nell'epoca della regina Elisabetta II, interpretata da tre attrici: Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton.

Tra gli spettatori attenti della serie tv Netflix c'è anche Dickie Arbiter, ex addetto stampa della regina, che ha espresso la propria opinione sulla rappresentazione della sovrana britannica nello show di Peter Morgan, criticando la versione 'stressata' della regina di Olivia Colman e la versione eccessivamente 'cupa' di Imelda Staunton:"Non la ricordo come una persona cupa e noiosa. Era cupa se c'era una morte in famiglia o uno dei cani doveva essere abbattuto ma lei [Staunton] interpretava il ruolo di una persona cupa dall'inizio alla fine".

Le critiche alla serie

L'ex addetto stampa ha preferito l'interpretazione di Claire Foy. Non è la prima volta che Arbiter esprime dissenso nei confronti di The Crown. Il mese scorso era stato molto duro con lo show di Morgan per la 'licenza drammatica fuori controllo' per quanto concerne la rappresentazione delle vicende della morte di Lady Diana. Arbiter ha criticato in particolare le scene in cui il principe Carlo (Dominic West) comunica la notizia della morte di Diana ai suoi figli, i principi William e Harry, definita 'insensibile' e 'inutile'.