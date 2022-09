The Crown: le protagoniste rendono omaggio alla Regina Elisabetta II

Olivia Colman e Claire Foy, entrambe interpreti della Regina Elisabetta II in The Crown, hanno reso omaggio alla compianta sovrana d'Inghilterra.

Anche Olivia Colman e Claire Foy, che nella serie Netflix The Crown hanno vestito i panni della Regina Elisabetta II, hanno voluto renderle omaggio durante il Toronto International Film Festival.

The Crown: l'attrice Claire Foy in una scena della serie

"Penso sia stata una grande sovrana. Ha unito moltissime persone ed ha rappresentato un simbolo di continuità, dignità e grazia. Penso a lei come madre, nonna e bisnonna. Sono onorata di essere stata una minuscola parte della sua storia" ha dichiarato Claire Foy ai microfoni della BBC. L'attrice ha vestito i panni della Regina Elisabetta II nelle prime due stagioni di The Crown, che hanno coperto il periodo storico dal 1947 al 1964. Per la terza e quarta è invece subentrata il premio Oscar Olivia Colman che ai microfoni di Variety ha così dichiarato: "Non saprei da dove cominciare. Ha fatto una grande promessa da giovane donna ed è riuscita a mantenerla con orgoglio e dignità. Siamo tutti incredibilmente impressionati da quello che è riuscita a fare".

The Crown: Olivia Colman in una foto della terza stagione

La quinta stagione di The Crown arriverà quest'anno, mentre le riprese della sesta si sono momentaneamente fermate in segno di rispetto per la scomparsa della Regina. La serie Netflix ha ricevuto ben 63 nomination agli Emmy, portandosi a casa 21 premi.