The Crown: Jonathan Pryce ha chiesto scusa a un membro della famiglia reale

Durante un'intervista per Times Radio, la star di The Crown Jonathan Pryce ha confermato che i reali stanno guardando lo show incentrato sulla vita della regina Elisabetta e ha rivelato di essersi scusato con uno dei membri della famiglia reale.

La serie offre uno sguardo a volte poco lusinghiero del dietro le quinte della famiglia reale, motivo per cui Pryce si sarebbe scusato con la Principessa Anna per aver interpretato il ruolo di suo padre, ovvero il Principe Filippo. "Uno dei membri del cast ha incontrato un membro della famiglia reale che ci ha confidato di averla guardata", ha detto l'attore.

"Quando sono stato nominato cavaliere a Windsor c'era la Principessa Anna e io ero in quel periodo interpretavo suo padre e c'è stato chi ha insinuato che avesse visto lo show. Così quando durante la cerimonia lei mi ha appoggiato leggermente la spada sulla spalla io mi sono alzato e ho detto - pensando che lei avesse visto la serie -: 'Oh, non so cosa dire. Mi scusi!" e lei mi ha risposto: 'Perché? Ormai è fatta'", ha raccontato Pryce.

"Ora, non so se avesse capito che il mio 'mi dispiace' era riferito all'aver interpretato suo padre in quel modo oppure ad altro, ma è stato un momento molto divertente, almeno per me", ha concluso l'attore di Pirati dei Caraibi.

The Crown 6

La prolifica serie è arrivata alla sua conclusione con la sesta e ultima stagione che è stata suddivisa in due parti. La prima parte dell'ultima stagione di The Crown vedrà Elizabeth Debicki riprendere il ruolo della Principessa Diana insieme a Dominic West nei panni del Principe Carlo. Imelda Staunton continua a regnare come Regina Elisabetta II insieme a Jonathan Pryce (Principe Filippo) e Lesley Manville (Principessa Margaret). Tornano anche Salim Daw (Mohamed Al Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Al loro debutto ci sono Rufus Kampa (il Principe William) e Fflyn Edwards (il Principe Harry). Nella seconda parte (qui potete leggere la nostra recensione) ad assumere i ruoli del Principe William e del Principe Harry sono Ed McVey e Luther Ford. A loro si aggiunge Meg Bellamy nei panni di Kate Middleton.