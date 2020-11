The Crown 4: Gillian Anderson parla della trasformazione in Margaret Thatcher

Con l'uscita di The Crown 4, disponibile su Netflix da questa mattina, gli spettatori hanno avuto modo di assistere alla trasformazione di Gillian Anderson nel primo ministro britannico Margaret Thatcher, elogiandone a gran voce la performance sui social. L'attrice ha quindi raccontato al The Sun come ha lavorato sul personaggio.

The Crown 4: Gillian Anderson è Margaret Thatcher

Questa domenica milioni di persone nel mondo sono tornati a Buckingham Palace grazie alla nuova stagione della serie tv - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Crown 4 - che racconta gli intrighi sentimentali e le vicende personali che nel corso dei decenni hanno riguardato la famiglia della regina Elisabetta II, nonché gli eventi storici internazionali a cui i suoi membri hanno assistito in qualità di reali britannici. In questi nuovi episodi, oltre a ritrovare il prestigioso cast dello show, gli spettatori potranno godersi la trasformazione che ha visto protagonista Gillian Anderson, new entry della serie tv, chiamata ad interpretare nientemeno che Margaret Thatcher.

Sin dal primo episodio di The Crown 4, Anderson è stata autrice di una performance che ha scatenato l'entusiasmo dei social, che infatti non parlano di altro ormai da ore, facendo salire il nome dell'attrice in cima alle tendenze di Twitter. Oltre al look in generale, ad essere elogiate sono soprattutto le movenze di Anderson e la sua pronuncia, praticamente identica a quella che caratterizzava il primo ministro britannico, in carica dal 1979 al 1990.

The Crown 4: Gillian Anderson in una scena

A tal proposito, in una recente intervista, l'attrice 52enne ha rivelato di aver ricevuto l'aiuto di due coach vocali e di aver provato in "stanze buie e abbandonate" per concentrarsi e studiare al meglio il suo personaggio. La storica protagonista di X-Files ha ammesso che anche il semplice costume l'ha aiutata ad immedesimarsi nel ruolo della politica, ed ha aggiunto: "Mai nella vita avrei indossato le scarpe che indossava lei. Ma camminare nel modo in cui ho imparato a fare e indossare quelle scarpe mi ha aiutato tanto". L'attrice, che sul set ha anche sfoggiato delle "calze di nylon davvero scomode", ha sottolineato il fatto di aver messo da parte i suoi "preconcetti su Margaret" ed ha ammesso di aver imparato a conoscere le maniere del primo ministro guardando alcuni suoi vecchi video.

Gillian Anderson ha quindi dichiarato al The Sun: "È abbastanza facile parodiare la sua voce. Si trattava di trovare l'equilibrio, ma allo stesso tempo di capire chi fosse e come operasse". La star di Sex Education ha rivelato che ci sono voluti mesi per diventare una credibile Lady di ferro e che si è sottoposta ad una sessione di trucco e parrucco di circa un'ora e mezza ogni volta che doveva girare. Infine, l'attrice ha raccontato di aver prefissato dei "confini molto chiari" con Peter Morgan, suo compagno e creatore di The Crown, durante le riprese della serie. "Per la nostra salute mentale, e quindi anche per il bene della relazione, avevamo stabilito dei confini molto chiari, del tipo 'Io non commenterò la tua sceneggiatura e tu non dovrai commentare la mia performance'". Ricordiamo che Margaret Thatcher è morta nell'aprile 2013, in seguito ad un ictus, all'età di 87 anni.