The Crown: Gillian Anderson condivide una foto pazza dal set per il compleanno di Olivia Colman

Gillian Anderson ha condiviso degli scatti divertenti del backstage di The Crown per celebrare il 47° compleanno della co-protagonista Olivia Colman.

Gillian Anderson ha mostrato quanto sia esilarante la sua relazione fuori dallo schermo con Olivia Colman pubblicando una serie di scatti provenienti dal backstage di The Crown per celebrare pubblicamente il 47 ° compleanno della sua co-protagonista.

The Crown: un primo piano di Gillian Anderson

L'attrice, 55 anni, che ha interpretato la Thatcher nel popolare show prodotto da Netflix, ha condiviso le immagini con i suoi 1,7 milioni di follower su Instagram. Nelle foto lei e Olivia posano in costume facendo delle smorfie davanti alla fotocamera e pranzando in totale nonchalance nei panni della regina e della Thatcher.

Queste foto arrivano dopo il video emerso questa settimana in cui il cast di The Crown balla in costume al ritmo di Good As Hell di Lizzo, girato durante le riprese della scena del funerale di Lord Mountbatten per un episodio della quarta stagione.

Durante un'intervista con Seth Meyers la Anderson ha rivelato che quel video non era "destinato a vedere la luce del giorno"; il cast aveva imparato la coreografia dopo che Olivia Colman glielo aveva chiesto, garantendo l'anonimato, per poi condividere il tutto sul suo account Instagram mesi dopo la fine delle riprese.

The Crown: Gillian Anderson nell'episodio Gold Stick

"Beh a quanto pare Olivia seguiva un corso di ballo nella zona, durante l'ultima lezione aveva ballato su quella canzone di Lizzo e ci chiese se ci interessasse ricreare quella danza in costume, lei avrebbe fatto un video e lo avrebbe condiviso solo con i suoi amici, gli altri ballerini... alla fine, invece, ha deciso di pubblicarlo online." Ha spiegato la Anderson.