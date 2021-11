The Crown 5: Senan, il figlio di Dominic West, avrà la parte del principe William

Nel cast di The Crown 5 ci sarà anche Senan West nel ruolo del principe William.

Il tredicenne debutterà in veste di attore e, come rivela il suo cognome, è il figlio di Dominic West che compierà il suo debutto nel progetto dedicato alla storia della famiglia britannica proprio nei prossimi episodi.

Nella quinta stagione di The Crown l'attore britannico avrà la parte del principe Carlo, in precedenza affidata a Josh O'Conner. Sul set è quindi stato sfruttato il vero legame padre-figlio esistente tra Dominic e Senan West.

Elizabeth Debicki, invece, avrà la parte di Diana Spencer, negli episodi precedenti affidati a Emma Corrin.

Senan apparirà negli ultimi episodi della quinta stagione, tuttavia non avrebbe avuto trattamenti di favore essendo stato scelto dopo aver inviato un video con la sua audizione tramite il suo agente.

Nelle nuove puntate apparirà anche Dodi Al Fayed, ruolo assegnato a Khalid Abdalla.

Come nel caso delle stagioni precedenti della serie Netflix, la quinta stagione di The Crown presenterà un cast completamente nuovo guidato da Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II, Lesley Manville in quelli della principessa Margaret, Jonathan Pryce come il principe Filippo, e Jonny Lee Miller nel ruolo di John Major. Gli attori faranno poi ritorno nella sesta e ultima stagione del pluripremiato dramma.

La quinta stagione di The Crown continuerà a raccontare la storia della famiglia reale britannica. I nuovi episodi approderanno su Netflix a novembre 2022.