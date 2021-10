The Crown 5: l'intervista di Lady Diana con Martin Bashir apparirà nello show

Secondo quanto riferito dal The Sun, The Crown 5 presenterà nella sua nuova stagione un momento controverso della storia reale: la celebre intervista di Lady Diana con Martin Bashir in cui la Principessa di Galles condivise molte informazioni controverse sul suo matrimonio e sulla famiglia reale.

L'intervista è stata fortemente criticata e un rapporto di qualche mese fa ha rivelato che Bashir ha usato "comportamenti ingannevoli" per convincere Lady D. "I creatori di The Crown vedono l'intervista come il momento chiave della quinta serie stagione", ha detto un insider all'outlet. "Per gli scrittori, il burrascoso matrimonio tra Charles e Diana è stato la genesi del suo sfogo pubblico e le conseguenze di quella decisione hanno definito i suoi ultimi mesi".

Nell'intervista Diana ha ammesso di avere una relazione extraconiugale e ha fatto riferimento alla relazione di Charles con la sua attuale moglie Camilla. "Stanno concentrando la nuova stagione su questo punto", ha continuato la fonte. "La serie approfondisce da sempre aree della storia della famiglia reale che la famiglia stessa tenta di nascondere".

Il principe William, il figlio di Diana e Charles, ha parlato della famosa intervista e l'ha apertamente condannata: secondo il duca di Cambridge la conversazione della madre con Bashir "non ha alcuna legittimità" e non dovrebbe mai essere trasmessa di nuovo. Fox News ha contattato i rappresentanti di Charles, dei figli di Diana e di Netflix per un commento.