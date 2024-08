The Crow - Il corvo: pessime previsioni per il weekend di apertura del reboot

Le notizie continuano a peggiorare per il reboot da 50 milioni di dollari di The Crow della Lionsgate. Il film è stato proiettato oggi per i critici, e secondo alcuni insider sembra che il reboot non potrà contare su buone recensioni per aumentare le sue prospettive al botteghino.

Variety prevede che The Crow guadagnerà tra i 6 e i 9 milioni di dollari nel weekend di apertura. Una cifra molto bassa rispetto alle spese affrontate.

Le critiche sul reboot

The Crow è diretto da Rupert Sanders. A marzo è stato rilasciato un trailer di 3 minuti. Il reboot è stato in fase di sviluppo per quasi 15 anni. Una delle figure chiave di questa saga è lo sceneggiatore Cliff Dorfman (Warrior, Entourage) che ha scritto almeno due bozze della sceneggiatura, nel 2012 e nel 2014.

The Crow: un'immagine del film

Dorfman, che non ha più un credito di scrittura nel reboot, ha recentemente visto il film e non è sembrato molto soddisfatto del prodotto finito. A tal punto che si è sfogato sul suo account X così: "Se ipoteticamente si dovesse assistere a una proiezione di @TheCrow_Movie che @Lionsgate distribuirà ad agosto, si potrebbe dire: è orribile, è inguardabile, non sprecate i vostri soldi, o non riesco a credere che sia così peggio dell'originale. Lo è. E non fatelo". Poco dopo ha cancellato il tweet.

A marzo, Alex Proyas, regista del film originale, aveva criticato il reboot, affermando che non avrebbe mai dovuto essere realizzato. In seguito, Bill Skarsgård, protagonista della pellicola, ha espresso il suo disappunto dopo aver visto un montaggio che, a suo dire, non era soddisfacente perché lasciava aperta la porta a un sequel.

The Crow - Il corvo: una nuova immagine di Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven

Skarsgård interpreta il ruolo di Eric Draven, reso iconico dal compianto Brandon Lee nell'originale. Nel cast di The Crow è affiancato dalla cantante FKA twigs, che interpreta la fidanzata di Draven, e da Danny Huston (Yellowstone). La regia è di Sanders (Biancaneve e il cacciatore), da una sceneggiatura del candidato all'Oscar Zach Baylin (King Richard). Le riprese di questo film sono terminate più di due anni fa.