The Crow - Il corvo: il film con Brandon Lee verrà distribuito in streaming dopo il flop del reboot

Dopo il flop del reboot The Crow - Il corvo, il film originale con Brandon Lee verrà ridistribuito in streaming gratuitamente negli Stati Uniti.

Il Corvo è una storia che è stata reimmaginata più volte, ma per alcuni non ci sarà mai niente di meglio dell'adattamento del 1994. Ora i fan avranno presto la possibilità di rivedere il film classico gratuitamente tre decenni dopo.

Con il compianto Brandon Lee nel ruolo di protagonista, Il corvo inizierà a essere trasmesso gratuitamente su Pluto TV a settembre, negli Stati Uniti.

Com'è andato il reboot al botteghino?

L'arrivo del film in streaming gratuito avviene in concomitanza con il nuovo reboot con Bill Skarsgard, che sta faticando molto nelle sale. Diretto da Rupert Sanders, il reboot ha fatto fiasco al botteghino, guadagnando meno di 11 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo weekend di debutto; il film era stato preventivato per 50 milioni di dollari, senza contare i costi di marketing. A peggiorare le cose per il reboot è stata la sua accoglienza da parte della critica, che lo ha sommerso di recensioni negative, con un punteggio attuale del 20% su Rotten Tomatoes.

Una splendida immagine di Brandon Lee ne Il Corvo

L'adattamento originale del 1994 rimane il capitolo più popolare del franchise ed è l'unico con un punteggio Certified Fresh su Rotten Tomatoes. Rispetto al 20% del reboot, il film del 1994 si distingue con un punteggio dell'86% e un 90% di pubblico. Il film ha mantenuto un forte seguito negli ultimi tre decenni, essendo ancora considerato un classico di culto, e questo ha reso l'adattamento del 2024 controverso fin dall'inizio. Molti fan hanno chiarito sui social media che non volevano che la storia classica di James O'Barr ricevesse un nuovo adattamento, ritenendo che il personaggio di Eric Draven avrebbe dovuto essere messo a riposo in onore di Brandon Lee, morto durante la lavorazione del film.

The Crow si ispira alla serie originale di fumetti di James O'Barr. David J. Schow e John Shirley hanno scritto la sceneggiatura del film. Il film racconta la storia di Eric Draven, un musicista rock che ritorna dall'aldilà per cercare vendetta dopo che lui e il suo amore, Shelly Webster (Sofia Shinas), vengono brutalmente assassinati. Il film è interpretato anche da Rochelle Davis, Ernie Hudson, Michael Wincott, Bai Ling, Anna Levine e David Patrick Kelly.