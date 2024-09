The Crow - Il corvo: ecco quando il reboot uscirà in VOD

Dopo poco più di due settimane di permanenza nelle sale, il remake de Il corvo di Rupert Sanders verrà distribuito in streaming il prossimo venerdì 13 settembre.

Il film si è trasformato in un flop per la Lionsgate. Lo scorso fine settimana, alla sua seconda settimana di uscita, Il corvo non è riuscito a entrare nella top 10 del box-office, incassando solo 1,8 milioni di dollari. Finora ha raccolto solo 9 milioni di dollari in patria, con un budget di 50 milioni di dollari.

Il pubblico e la critica (23% Rotten Tomatoes) non hanno visto di buon occhio il reboot de Il corvo sin dalla sua uscita. Il film è stato in fase di sviluppo per oltre 15 anni.

La Lionsgate sta già uscendo dal disastro di Borderlands, senza contare che gli ultimi dati relativi a Megalopolis prevedono un'apertura di soli 5 milioni di dollari per il titolo di Francis Ford Coppola. Inoltre, nel 2024 dovranno uscire Flight Risk di Mel Gibson e Never Let Go di Alexandre Aja.

I dettagli del reboot

Bill Skarsgård assume l'iconico ruolo del corvo in questa rivisitazione moderna della graphic novel originale di James O'Barr. Le anime gemelle Eric (Skarsgård) e Shelly (FKA twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del passato oscuro di lei li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric va alla ricerca di una spietata vendetta, attraversando i mondi dei vivi e dei morti per rimettere a posto le cose.

The Crow: Bill Skarsgard e FKA Twigs in un'immagine del film

The Crow è diretto da Rupert Sanders da una sceneggiatura di Zach Baylin e Will Schneider. Tra i produttori figurano Edward R. Pressman, Samuel Hadida, Victor Hadida, John Jencks e Molly Hassell.

Bill Skarsgård interpreta Eric insieme a FKA Twigs nel ruolo di Shelly, la sua sfortunata anima gemella. Il cast di supporto comprende Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn e Sami Bouajila. The Crow è ora nelle sale.