The Crow - Il corvo: la strana dieta di Bill Skarsgård per prepararsi al ruolo di Eric Draven

Bill Skarsgård ha raggiunto un'incredibile forma fisica per il suo ruolo da protagonista in The Crow della Lionsgate, e ora l'attore ha rivelato parte dell'intenso regime alimentare che ha seguito per prepararsi al ruolo.

Prima di The Crow, Skarsgård ha girato il film d'azione indipendente Boy Kills World, in cui interpreta un brutale combattente muto con mosse alla John Wick, quindi aveva già messo su molti muscoli. L'attore ha continuato a seguire la stessa dieta proteica ristretta e lo stesso programma di allenamento per rimanere in vista del reboot.

Le abitudini alimentari dell'attore

"Portavo Bill fuori a cena. Ordinavo sempre per lui, perché sapevo cosa mangiava", ha raccontato il regista de Il corvo Rupert Sanders a Variety in occasione della prima di New York martedì sera. "Praticamente tartare di manzo e uova crude. Andava spesso in palestra. Mangiava in modo molto sano e faceva vergognare tutti noi che mangiavamo hamburger e hot dog e lavoravamo fino a tarda notte nell'estate ceca".

Skarsgard interpreta Eric Draven, alias l'antieroe soprannaturale Il Corvo, nel reboot della Lionsgate del classico cult del 1994, interpretato dal compianto Brandon Lee. Dopo che Eric e la sua ragazza Shelly (FKA Twigs) vengono brutalmente assassinati, viene riportato in vita da una misteriosa entità per cercare vendetta. Quando Skarsgard diventa il Corvo nel corso del film, viene mostrata la sua incredibile trasformazione muscolare.

"Mi allenavo già da un po'. Io e il mio allenatore continuavamo ad aggiungere un po' di peso, ma non volevo nemmeno essere troppo grosso", ha detto Skarsgard. "È stato difficile, perché volevano che il Corvo fosse super muscoloso, ma il personaggio di Eric non doveva esserlo, quindi mi sono allenato molto con i pesi e ho mangiato molte proteine".

Una scena intensa vede il Corvo di Skarsgard infiltrarsi in un teatro dell'opera e massacrare decine di scagnozzi per raggiungere l'uomo che ha orchestrato il suo omicidio. Sanders ha definito la sequenza "il giorno più folle sul set".

"C'erano un sacco di acrobazie complesse e Bill ne ha fatte molte da solo", ha detto. "Come potete vedere, è una persona incredibilmente fisica. Il suo corpo nel film è incredibile. Quando è in azione, è una vera e propria macchina di distruzione, ma ha anche alternato questi incredibili momenti di dolcezza e di empatia, che conferiscono alle sequenze d'azione un legame emotivo molto più forte. Non si tratta solo di violenza gratuita. Si ha davvero la sensazione di essere lì con il personaggio".