The Cow: Winona Ryder star del film diretto da Eli Horowitz

Winona Ryder sarà la protagonista del film The Cow, un thriller-mystery che segna il debutto alla regia di Eli Horowitz, co-creatore della serie antologica Homecoming.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli relativi alla trama, nonostante le riprese si siano già concluse.

La sceneggiatura di The Cow è stata firmata da Matthew Derby in collaborazione con Eli Horowitz. Nel cast, oltre alla star di Stranger Things Winona Ryder, ci sono Dermot Mulroney, John Gallagher Jr., Owen Teague e Brianne Tju.

Il produttore Anthony Eu, di mm2 Asia, ha dichiarato parlando del progetto: "The Cow è un film importante per la nostra casa di produzione e siamo elettrizzati nel poter realizzare il film con questo cast. Non potremmo chiedere per un miglior gruppo di interpreti. BoulderLight Pictures è stato un partner grandioso e non vediamo l'ora di continuare a lavorare con loro in futuro".

Winona Ryder, recentemente, è stata impegnata sul set della quarta stagione della serie Stranger Things, in arrivo sugli schermi di Netflix nel 2022. Horowitz, invece, è co-creatore del podcast Homecoming e dell'adattamento prodotto per Amazon.