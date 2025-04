The Couple, Antonino Spinalbese finisce subito nel mirino degli autori: due richiami in poche ore

Sono passati pochi giorni dall'inizio di The Couple, il nuovo reality show che ha preso il posto del Grande Fratello, ma i concorrenti iniziano già a interagire tra loro e ad ambientarsi nel celebre loft dei Lumina Studios, lo stesso in cui hanno vissuto per oltre sei mesi i gieffini. Tuttavia, non tutto sta filando liscio: Antonino Spinalbese è stato già richiamato per ben due volte dagli autori del programma.

Due richiami in pochi giorni: Antonino fa già discutere

L'ex compagno di Belen Rodriguez, come molti dei suoi coinquilini, non è nuovo al mondo dei reality. Spinalbese è stato infatti tra i protagonisti del discusso Grande Fratello Vip 7, finito nel mirino di Pier Silvio Berlusconi per i comportamenti sopra le righe di alcuni partecipanti. Anche questa volta, Antonino si sta facendo notare.

Nelle ultime ore, l'hair stylist e Brigitta Boccoli si sono arrampicati sul piano cottura della cucina, invitando anche gli altri concorrenti a unirsi a loro in questa bizzarra "esibizione". L'iniziativa è stata però subito interrotta da un autore, che ha convocato entrambi in confessionale per un richiamo ufficiale.

Benedicta e Brigitta Boccoli

Ma non è tutto. I due protagonisti della "bravata" sono anche al centro del primo gossip di questa edizione. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano su Instagram, tra Antonino e Brigitta ci sarebbe più di una semplice simpatia. A confermare il pettegolezzo ci ha pensato l'influencer Amedeo Venza, rivelando: "I due si sarebbero scritti anche prima di entrare" e forse tra di loro sarebbe già scattato un bacio.

Intanto, Antonino, che ha spoilerato la durata del programma, ha continuato a far parlare di sé anche per un'altra uscita sopra le righe: durante una conversazione scherzosa, ha "minacciato" ironicamente di indossare una delle gonne delle concorrenti senza nulla sotto. Anche in quell'occasione, è stato richiamato dagli autori.

Primi malumori

Nel frattempo, la convivenza all'interno del loft inizia a mostrare i primi segni di tensione. Nell'ultimo daytime, Elena Barolo ha espresso apertamente la sua diffidenza nei confronti di Laura Maddaloni, dichiarando di non fidarsi di lei.I giochi sono appena iniziati, ma a The Couple le dinamiche si stanno già facendo interessanti.