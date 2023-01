The Consultant: data d'uscita e un inquietante Christoph Waltz nel nuovo trailer della serie Prime Video

The Consultant, la serie tv targata Prime Video con Christoph Waltz, è stata presentata con un nuovo trailer, rivelando anche la sua data d'uscita. Le immagini rilasciate anticipano il mood thriller generale del progetto che debutterà in streaming il 24 febbraio, dando un primo assaggio del contesto in cui si svilupperà questa storia.

Al centro di The Consultant troviamo un'azienda legata al mondo del gaming in difficoltà e l'intervento di uno specialista in fatto di numeri (Christoph Waltz). Il suo compito sarà quello di salvare la situazione a qualsiasi costo, subentrando ai vertici e spingendo il personale a fare del proprio meglio in termini di obiettivi a corto e medio raggio.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale di The Consultant: "Basato sull'omonimo romanzo di Bentley Little del 2015, i personaggi e la storia di questa nuova ed emozionante serie si muovono in modi nuovi e inaspettati. The Consultant è una storia comica-thriller dalle tinte contorte che esplora il sinistro rapporto tra capo e dipendente. Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto per migliorare l'attività presso la società di giochi basata sulle app CompWare, i dipendenti sperimentano nuove richieste e sfide che mettono tutto in discussione... comprese le loro vite".

Nel suo cast troviamo anche Nat Wolff, Brittany O'Grady, Aimee Carrero, Sloane Avery e Michael Charles Vaccaro.