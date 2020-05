The Conjuring: la casa "infestata" al centro di un livestream da brivido

Conjuring si ispira alla storia degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren e ora chi ama gli eventi sovrannaturali potrà vivere a distanza un'esperienza unica seguendo in streaming quello che accade nella casa al centro della storia dei due coniugi.

Gli attuali proprietari dell'edificio hanno infatti ideato un'iniziativa di raccolta fondi che attirerà l'attenzione degli appassionati del genere horror.

Corey e Jennifer Heinzen, che hanno acquistato la residenza e sostengono sia ancora infestata, hanno deciso di posizionare delle telecamere in varie zone dell'abitazione che in passato era di proprietà della famiglia Perron, testimone di eventi sovrannaturali, e verranno compiuti in diretta anche dei rituali e delle indagini per verificare la presenza di eventuali fenomeni paranormali.

Lo streaming sarà offerto da The Dark Zone Network dal 9 al 16 maggio e gli interessanti potranno donare 4.99 dollari che verranno destinati a varie organizzazioni benefiche attive in questo complicato periodo.

Il franchise di L'Evocazione - The Conjuring tornerà con un terzo capitolo intitolato The Conjuring: per ordine del Diavolo e diretto da Michael Chaves (già autore de La Llorona - Le lacrime del male).

Nel cast ci sarà il ritorno di Patrick Wilson e Vera Farmiga nei ruoli di Ed e Lorraine Warren, una coppia di investigatori di fenomeni paranormali, affiancati da Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.