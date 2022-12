The Climb, il trailer del reality di HBO Max presentato da Jason Momoa

E' stato rilasciato il trailer di The Climb, il nuovo reality di cui Jason Momoa è produttore e conduttore, che arriverà sul piccolo schermo il 12 gennaio.

Un nuovo trailer svela la prossima sfida che ha affrontato Jason Momoa, e non solo in merito alla sua carriera. L'attore porta l'arrampicata su roccia sul piccolo schermo nel nuovo reality di HBO Max, The Climb, che arriverà il 12 gennaio.

Jason Momoa ha collaborato con il leggendario scalatore Chris Sharma per la creazione del reality che metterà un numero di scalatori dilettanti davanti a una serie di sfide fisiche e mentali per un primo premio di 100.000 dollari e una sponsorizzazione prAna.

"L'arrampicata, è così radicata nella mia anima. Ti apre la mente", queste le parole dell'attore all'interno del trailer, dove si ritrova a parlare della sua passione per lo sport all'aria aperta. E ancora, all'interno delle immagini che anticipano parte di ciò che accadrà nel reality, Momoa e Sharma pendono da pareti di granito e saltano in acqua, raccontando quando si sono incontrati per la prima volta.

"Abbiamo deciso di avviare una competizione per ispirare la prossima generazione di alpinisti. E abbiamo arruolato la campionessa di arrampicata Meagan Martin", dice la voce fuori campo mentre il cast composto da dieci alpinisti viene portato sull'isola di Maiorca.

Intanto, in un comunicato riportato da People, Jason Momoa ha dichiarato: "È un sogno che si avvera creare uno show con uno dei miei idoli, il mio buon amico e il leggendario scalatore Chris Sharma. Sono entusiasta di collaborare con HBO Max e di produrre insieme a IPC per mostrarvi questo incredibile reality sul mio sport preferito, l'arrampicata su roccia".

Il reality, che sarà composto da otto episodi e arriverà sul piccolo schermo il 12 gennaio, è stato ordinato per la prima volta da HBO Max nel luglio del 2021.