Kristen Stewart reciterà per la prima volta in una serie tv con il ruolo dell'astronauta Sally Ride

L'attrice Kristen Stewart sarà l'astronauta Sally Ride in una serie intitolata The Challengers, prodotta anche grazie ad Amblin.

Kristen Stewart sarà per la prima volta protagonista di una serie tv in occasione di The Challenger, un progetto prodotto da Kyra Sedgwick e Amblin che sembra stiano raggiungendo un accordo con Amazong MGM Studios.

L'attrice avrà la parte di Sally, un'astronauta che è diventata la prima donna a volare nello spazio a bordo di uno shuttle della NASA.

Chi era Sally Ride?

Il progetto è stato sviluppato dalla Big Swing Productions di Kyra Sedgwick e Maggie Cohn sarà la sceneggiatrice e la showrunner.

The Challengers si basa sul libro The New Guys, scritto da Meredith E. Bagby in cui si racconta come la NASA abbia lavorato per dare spazio alla diversità negli anni '70 e '80 coinvolgendo donne, astronauti di diverse etnie e una coppia sposata nei suoi programmi. Tra le pagine si spiega come tutte le persone coinvolte avessero passato dei test rigorosi pur di essere scelti, mentre dovevano fare i conti con ego, ambizione e storie romantiche.

Kristen Stewart debutterà in una serie

Sally Ride, il ruolo affidato a Kristen Stewart, è stata scelta dalla NASA nel 1978 per il primo corso per astronauti aperto anche alle donne. Il 18 giugno 1983 è diventata la prima donna a far parte di un equipaggio di una missione del Challenger. Successivamente Sally è stata scelta come membro della commissione di inchiesta che ha indagato sulle cause del Disastro dello Shuttle Challenger. L'astronauta è morta nel 2012 a causa di un tumore al pancreas. Ride è stata inoltre la prima persona appartenente alla comunità LGBTQ+ a volare nello spazio con la NASA.

Kristen Stewart: i 10 migliori film dell'attrice

La genesi del progetto

Kyra Sedgwick ha dichiarato che si sta lavorando al progetto dal 2017 e per lo sviluppo dello show si useranno le centinaia di ore delle interviste compiute da Meredith E. Bagby con astronauti e persone coinvolte nel programma spaziale.

Kristen Stewart ha letto il libro alla base del progetto e se ne è innamorata, decidendo di essere coinvolta nel progetto che è stato poi proposto alla Amblin di Steven Spielberg.

L'attrice ha voluto essere coinvolta in prima persona nei pitch, condividendo la sua passione per il progetto.