The Chronology of Water, Imogen Poots: "Lavorare con Kristen Stewart come regista mi ha colpita nel profondo"

Imogen Poots è stata intervistata dal magazine Vogue e ha raccontato l'esperienza vissuta sul set di The Chronology of Water, opera prima di Kristen Stewart dietro la macchina da presa. Per il suo debutto, la star di Twilight ha scelto proprio l'attrice britannica.

L'attrice ha raccontato cos'ha significato per lei recitare e lavorare sul set con Kristen Stewart, sottolineando come questa esperienza l'abbia segnata profondamente e abbia inciso sul suo percorso professionale.

L'esperienza di Imogen Poots in The Chronology of Water

"Ero al livello più imbarazzante di soggezione all'idea di lavorare insieme" ha ammesso Poots "La adoro come persona. A questo punto abbiamo un'amicizia vera, facile, profonda e pura, e le voglio davvero tanto bene. È incredibile fare qualcosa con qualcuno con cui si è entrambi davvero onesti, siamo entrambi un po' nerd, ci teniamo moltissimo, scherziamo tanto, ed è la persona perfetta con cui creare qualcosa e affrontare anche qualcosa di difficile, perché la posta in gioco è alta".

Kristen Stewart e Imogen Poots sul set di The Chronology of Water

Poots ha aggiunto di sapere che le riprese sarebbero state difficili e ha raccontato di essersi fatta una promessa: essere il più possibile 'disponibile' e 'aperta' per Stewart: "Mi sono fatta una specie di promessa, dicendomi: buttati... Mi fidavo così tanto di Kristen che volevo semplicemente farlo. Mi ha colpita nel profondo".

La storia drammatica in The Chronology of Water

The Chronology of Water è basato sull'omonimo memoir del 2011 di Lidia Yuknavitch, e racconta la storia di Lidia, giovane astro nascente del nuoto che dopo aver dovuto abbandonare la carriera sportiva decide di affrontare un percorso come scrittrice.

Nel frattempo, Lidia è costretta ad affrontare dipendenze, traumi familiari e un passato di abusi. Il film è il racconto di un tentativo di trasformare un'esistenza piena di dolore e violenze in espressione artistica cercando di ricostruire la propria identità. Nel cast del film troviamo Imogen Poots, Thora Birch, Earl Cave, Kim Gordon, Jim Belushi e Tom Sturridge. Il film è stato presentato a Un Certain Regard al Festival di Cannes.