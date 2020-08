The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca: stasera su Rete 4 il film tratto da una storia vera

Robin Williams è il presidente Eisenhower stasera su Rete 4 alle 21:27 in The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca, film ispirato a una storia vera.

Stasera su Rete 4, alle 21:27, va in onda The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca, film scritto e diretto da Lee Daniels e ispirato a una storia vera. Nel cast, insieme al protagonista Forest Whitaker, anche Robin Williams, Oprah Winfrey, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr., Lenny Kravitz, James Marsden, David Oyelowo e Vanessa Redgrave.

La vera storia di Eugen Allen, ex maggiordomo della Casa Bianca. Nel 1926, un giovane Cecil fugge dalla tirannia del Sud, fortemente segregazionista, alla ricerca di una vita migliore. Nel suo duro percorso di crescita Cecil apprende preziose competenze che lo portano alla sua grande occasione: lavorare come maggiordomo al 1600 di Pennsylvania Avenue. Qui Cecil diviene testimone diretto della storia e delle dinamiche interne dello Studio Ovale durante gli anni del movimento per i diritti civili. Grazie al suo ruolo alla Casa Bianca, Cecil può garantire alla sua amorevole moglie Gloria di crescere i loro due figli e vivere una rassicurante e agiata vita borghese.