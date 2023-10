The Burning Girls: nel trailer del thriller Samantha Morton è alle prese con un passato inquietante

Paramount+ ha condiviso il primo trailer di The Burning Girls, in arrivo sugli schermi britannici il 19 ottobre, e con star Samantha Morton.

Nel video si vede l'arrivo di insieme alla figlia quindicenne, situazione che scatena degli eventi sovrannaturali e potenzialmente mortali.

I dettagli del progetto in arrivo in streaming

The Burning Girls è un adattamento del romanzo scritto da C.J. Tudor, curato da Hans Rosenfeldt (Marcella), e diretto da Charles Martin (Skins) e Kieron Hawkes (Ripper Street).

Al centro della trama ci sono una donna, il Reverendo Jack Brooks (Samantha Morton), madre single che cerca di sfuggire a una tragedia passata, e la figlia Flo (Ruby Stokes), adolescente brillante e anticonformista, che arrivano nella cittadina di Chapel Croft alla ricerca di un nuovo inizio. Presto, tuttavia, si ritroveranno coinvolte nelle cospirazioni e nei segreti del misterioso villaggio.

Nel cast ci sono anche Conrad Khan (Peaky Blinders), Rupert Graves (Sherlock, Emma), Elodie Grace Orkin (Stranger Things), Janie Dee, David Dawson (The Last Kingdom), Paul Bradley (EastEnders), Jane Lapotaire (The Crown, Marie Curie), Jack Roth (Bohemian Rhapsody), Mollie Holder (Sanditon), Safia Oakley-Green (The Origin, Sherwood), Beth Cordingly (Learning to Walk Again), e John Macmillian (House of Dragon).