The Bubble: Maria Bakalova, Karen Gillan e Pedro Pascal star della commedia di Judd Apatow

Judd Apatow tornerà alla regia con la commedia The Bubble e nel cast ci saranno anche Karen Gillan, Pedro Pascal e la star di Borat 2 Maria Bakalova.

Il progetto sarà realizzato per Netflix e si ispira alla vita di chi lavora nel mondo dello spettacolo durante la pandemia.

The Bubble racconta la storia di un gruppo di attori e attrici che sono bloccati in un hotel, in isolamento dal resto del mondo, nel tentativo di completare le riprese di un film.

Judd Apatow sarà regista, produttore e firmerà la sceneggiatura del lungometraggio in collaborazione con Pam Brady.

Il cast stellare comprende Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Pedro Pascal e Peter Serafinowicz.

La produzione del film dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2021, anche se per ora non è stata svelata una possibile data prevista per l'inizio dell'impegno sul set.