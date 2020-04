The Breakfast Club, su Netflix in streaming da oggi

The Breakfast Club arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo il film cult del 1985 diretto da John Hughes e conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti.

Un sabato qualunque del marzo 1984: cinque sedicenni (tre ragazzi Andrew, Brian e John e due ragazze Allison e Claire), allievi di varie classi di una scuola superiore di Chicago, lo passeranno, per punizioni a vario titolo, nella biblioteca dell'edificio. Un professore, Richard Vernon, che a tratti dovrà sorvegliarli (e sopportarne le esuberanze), assegna loro un tema ("Chi sono io?"). Le lunghe ore consentono ai giovani di conoscersi e di parlarsi: dopo le prime battute, le punzecchiature ed i primi inevitabili urti, tutti e cinque, lungi dallo svolgere il compito stabilito, cominciano ad esporre e confrontare i rispettivi problemi di vita.

Breakfast Club: una scena del film

Originariamente Breakfast Club era stato pensato come primo capitolo di diversi sequel, ambientati uno ogni dieci anni, in cui il club si sarebbe riunito. Purtroppo non è mai stato possibile, soprattutto a causa del rapporto molto difficile tra il regista John Hughes e l'attore Judd Nelson (John Bender), tanto che l'autore ha dichiarato che non avrebbe mai più lavorato in vita sua con l'interprete. Il bello è che originariamente quel ruolo era stato pensato per Nicolas Cage, poi abbandonato per via del cachet troppo alto richiesto, ma poco prima delle riprese l'interprete doveva essere John Cusack, ma fu proprio Hughes a cambiare idea e, all'ultimo, affidarsi al suo nemico Judd Nelson.

