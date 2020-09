The Boys in the Band: Jim Parsons e Zachary Quinto nel trailer del gay drama di Netflix

Jim Parsons, Zachary Quinto e Matt Bomer si stanno riunendo per l'imminente adattamento cinematografico di The Boys in the Band su Netflix.

La produzione di Broadway del 2018 di The Boys in the Band di Mart Crowley presentava un insieme rivoluzionario di attori apertamente gay: Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin DeJesús, Brian Hutchison. Tutti gli attori si stanno riunendo per l'imminente adattamento cinematografico, in streaming su Netflix dal 30 settembre, e del quale è stato presentato il trailer.

The Boys in the Band è un'opera teatrale del drammaturgo statunitense, generalmente considerato uno dei testi fondamentali del teatro LGBT. Il dramma ha debuttato a New York nel 1968 ed è rimasto in scena per oltre mille repliche, poi, nel 1970, William Friedkin ha diretto un adattamento cinematografico di The Boys in the Band, intitolato Festa per il compleanno del caro amico Harold.

The Boys in the Band: i protagonisti in una foto del film

L'adattamento di "Boys in the Band" di Joe Mantello per Netflix è la seconda versione cinematografica dell'opera di Crowley, dopo l'adattamento di Friedkin. La storia si svolge nella New York del 1968 e ruota attorno a un gruppo di amici che si riuniscono per una festa di compleanno.

Ecco come si evolve la trama di The Boys in the Band: la festa va avanti e i nove uomini, tutti omosessuali, si ubriacano e si scambiano battute sempre più crudeli. Alla fine si sfidano in un gioco in cui ognuno deve telefonare a una persona che conosce e confessarle che la ama, questo gioco mette a nudo il loro passato tormentato.