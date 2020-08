The Boys in the Band: le foto e la data di uscita del film Netflix con Matt Bomer e Jim Parsons

Netflix ha condiviso online le prime foto e la data di uscita del film The Boys in the Band, adattamento dello spettacolo teatrale prodotto per Netflix da Ryan Murphy.

The Boys in the Band, di cui sono state diffuse le prime foto, ha una data di uscita: mercoledì 30 settembre debutterà su Netflix il film diretto da Joe Mantello e prodotto da Ryan Murphy.

Le immagini mostrano i protagonisti dell'adattamento dello spettacolo teatrale scritto nel 1968 a Mart Crowley, morto nel mese di marzo, e con al centro un gruppo di amici gay.

Gli eventi raccontati in The Boys in the Band, spettacolo andato in scena recentemente a Broadway nel 2018, segue quello che accade quando degli amici si ritrovano a New York per festeggiare il compleanno di uno di loro e devono affrontare le verità che emergono nel corso della serata.

Sul set hanno recitato gli stessi attori che erano stati impegnati su un palco teatrale, sempre con la regia di Joe Mantello: Matt Bomer (White Collar), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Zachary Quinto (Heroes), Andrew Rannells (Black Monday), Charlie Carver (Teen Wolf), Brian Hutchison (Madam Secretary), Michael Benjamin Washington (Unbreakable Kimmy Schmidt), Robin de Jesús (Law & Order: Special Victims Unit) e Tuc Watkins (Desperate Housewives).