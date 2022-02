Erin Moriarty da The Boys a True Haunting, horror sul primo esorcismo televisivo del 1971

L'attrice di The Boys Erin Moriarty sarà la protagonista del nuovo film horror Screen Gems, True Haunting, che racconta il primo esorcismo televisivo avvenuto nel 1971.

La star di The Boys, Erin Moriarty, sarà la protagonista del nuovo horror targato Screen Gems, True Haunting, che racconta la storia del primo esorcismo mai mostrato in televisione.

The Boys 2: Erin Moriarty in una foto promozionale della nuova stagione

Deadline rivela l'ingaggio di Erin Moriarty per interpretare il ruolo principale in True Haunting, film sul primo esorcismo televisivo tratto dall'omonimo libro di Edwin F. Becker e diretto da Gary Fleder.

Al fianco di Erin Moriarty ci sarà l'attore della saga di Twilight Jamie Campbell Bower, il cui ruolo rimane sconosciuto. True Haunting dovrebbe seguire la trama del romanzo ispirato alla vita reale di Becker, che ha visto la giovane coppia Ed e Marsha Becker acquistare la loro prima casa, ignari degli spiriti che dimoravano al suo interno. I Becker scoprono presto la verità sulla loro nuova casa, che apprendono essere posseduta dai fantasmi dei suoi ex abitanti. La giovane coppia contatta un esorcista per scongiurare la presenza degli spiriti maligni, ma poiché l'esorcismo viene trasmesso dalla TV nazionale, le cose in casa prendono una brutta piega.

A giugno Erin Mortiart farà ritorno nei panni della Super Starlight nella terza attesa stagione della serie Amazon Prime Video The Boys.