The Boys 2, le prime immagini ufficiali di Aya Cash come Stormfront, il nuovo membro della squadra di superoeroi peggiore che c'è.

The Boys: Aya Cash interpreta Stormfront

The Boys 2 vedrà l'ingresso nel cast di Aya Cash, che interpreterà Stormfront, il nuovo membro dei 7, personaggio di cui sono state diffuse le prime immagini ufficiali grazie al magazine Entertainment Weekly! che ci permette di dare una prima occhiata alla nuova aggiunta targata Vought, Stormfront.

Nelle graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson, il personaggio è un uomo, dalle tendenze neonaziste, e non molto più piacevole di Homelander.

La versione televisiva, a quanto pare, presenterà diverse modifiche come hanno rivelato i protagonisti di The Boys, giunta alla seconda stagione.

Anthony Starr, interprete del malvagio leader del team, ha dichiarato: "È la granata che viene tirata addosso a Homelander e al mondo dei 7. Mi causerà davvero un sacco di problemi". Aya Cash, interprete del personaggio ha aggiunto: "Credo sia qui per rivoluzione la Vought. È qui per cercare di riportare la compagnia a quell'idea originale che si celava dietro alla creazione dei supereroi... E può essere una femminista accanita".

Starr concorda, e rivela che la prossima stagione di The Boys verterà molto sulla destabilizzazione, e Stormfront è pronta a "destabilizzare" lo status quo e portare un tocco di modernità alla squadra: "Lei è molto social, Homelander non ha nulla a che fare coi social. C'è qualcun altro che se ne occupa per lui. Lui è un po' una sorta di personaggio alla Don Draper, mentre lei è giovane, moderna, e questo rappresenterà una grande sfida per lui".

E poi ci sono i poteri della ragazza - in grado di manipolare le condizioni meteorologiche - che non ha timore di sbattere in faccia a Homelander quando si comporta troppo da egomaniaco... "Lui è abituato al fatto che tutti siano intimoriti dalla sua persona, ma lei è in grado di tenergli testa. [...] La dinamica tra i due è abbastanza terrificante, e Homelander ne uscirà cambiato" ammette Starr.

"Cambiamento" sembra effettivamente essere la parola d'ordine e la new entry nel cast ha sottolineato: "A inizio stagione tutti penseranno di aver capito Stormfront, ma poi scopriranno che non è così".

E voi, cosa ne pensate?

La seconda stagione di The Boys sarà disponibile prossimamente su Amazon Prime Video.