The Boondock Saints: Norman Reedus e Sean Patrick Flanery star del nuovo sequel

Norman Reeuds e Sean Patrick Flanery torneranno sul grande schermo come protagonisti del nuovo sequel di The Boondock Saints.

The Boondock Saints ritornerà sugli schermi grazie a Thunder Road che, dopo il successo di John Wick, unirà le forze con Dragonfly Films per riportare la saga sul grande schermo.

La storia aveva come protagonisti due fratelli gemelli, personaggi affidati a Norman Reedus e Sean Patrick Flanery, che scatenano l'inferno per liberare la città di Boston, in cui sono nati, da tutti i crimini.

Il ritorno delle star

Alla regia del prossimo film di The Boondocks Saints non ci sarà Troy Duffy, che si è fatto da parte, ma Norman Reedus e Sean Patrick Flanery torneranno nel ruolo dei fratelli MacManus.

Secondo le prime indiscrezioni, al centro della trama ci sarà l''indottrinamento di nuovi Santi'. Duffy, che alcuni anni fa era stato indicato come possibile regista di un sequel annunciato durante l'evento AFM, ha inoltre intenzione di scrivere una serie di libri sui protagonisti, continuando così la loro storia.

Nel team della produzione saranno coinvolti anche Basil Iwanyk ed Erica Lee. Il produttore ha dichiarato: "Quando ci è stata data l'opportunità di riportare i fratelli MacManus sullo schermo, abbiamo colto al volo l'occasione. L'unica possibilità di costruire basandoci sulla mitologia e i personaggi iconici per i fan da molto tempo della serie, e al tempo stesso l'apertura nei confronti di un'intera nuova generazione, è una di cui non potremmo essere più entusiasti".

Da Death Stranding a Cyberpunk 2077: Keanu Reeves e Norman Reedus e le ragioni del loro casting

Le dichiarazioni della star

Norman Reedus ha aggiunto: "Sono elettrizzato nel lavorare insieme alla Thunder Road Films di Basil Iwanyk e alla Dragonfly Films di Todd Myers per proporre qualcosa in più della storia dei Boondock Saints agli spettatori. Non vedo l'ora che tutti vedano quello a cui abbiamo lavorato a lungo. Stiamo andando avanti senza il nostro amico di lunga data e Capitano, Troy Duffy, in occasione di questo film. Ha deciso di scrivere una serie di libri su Boondock Saints e non vediamo l'ora di leggerla".

Sean Patrick Flanery ha sottolineato: "Basil e Todd sono i partner perfetti per far uscire di prigione i fratelli. Con Basil e Todd alla guida, questo sarà il miglior film sui Santi. Ora è arrivato il momento per i fratelli di tirare fuori i cappotti, ricaricare, e tornare al lavoro".