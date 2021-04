The Book of Vision: video featurette esclusiva con Lorenzo Ceccotti, candidato ai David

The book of vision è stato presentato in anteprima a Venezia 77: ecco una video featurette esclusiva con Lorenzo Ceccotti, candidato ai David di Donatello per i Migliori Effetti Visivi VFX.

The Book of Vision, il film del quale vi presentiamo una video featurette esclusiva con il candidato ai David di Donatello Lorenzo Ceccotti, è stato presentato in anteprima alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Nella video featurette che potete vedere sopra Lorenzo Ceccotti in arte LRNZ racconta la scena clou del film The book of vision, film per il quale ha ricevuto la nomination al David di Donatello 2021 per i Migliori Effetti Visivi VFX.

Un dietro le quinte speciale quello che Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, descrive in anteprima dopo la candidatura per i "Migliori effetti visivi VFX" di The Book of Vision, ricevuta insieme a Renaud Quilichini.

Conceptual visual designer, vfx supervisor, designer dei titoli di apertura e chiusura e disegnatore del poster del film, l'illustratore e fumettista italiano tra i più importanti svela il suo contributo al lavoro di Carlo S. Hintermann, prodotto da Terrence Malick. The Book of Vision è stato acquisito per la distribuzione cinematografica da RS Productions.

"Abbiamo cercato di trarre il massimo dalle riprese sul set e di utilizzare il più possibile attori in carne ed ossa. Partendo da una materia prima così buona già in ripresa, aggiungere il materiale in digitale non ha potuto che esaltare le caratteristiche materiche del film". Così LRNZ commenta una delle scene clou del film che evidenziano l'alto valore estetico, stilistico e visionario dell'opera di Hintermann.

La sinossi del film vede Eva (Lotte Verbeek), una giovane e promettente dottoressa, abbandonare la sua carriera per immergersi nello studio della storia della medicina e mettere in discussione tutto: la propria natura, il proprio corpo, la propria malattia e un destino che sembra segnato.

Johan Anmuth (Charles Dance) è un medico nella Prussia del Settecento, in bilico tra nuove spinte razionaliste e antiche forme di animismo. Book of Vision è il manoscritto capace di intrecciare le loro esistenze in un vortice ininterrotto. Lontano dall'essere un testo scientifico, il libro contiene le speranze, le paure e i sogni di più di 1800 pazienti: il medico prussiano sapeva come ascoltarli e il loro spirito vaga ancora tra le pagine, dove vita e morte fanno entrambe parte

Il film, che ha aperto la 35° edizione della Settimana Internazionale della Critica nell'ambito della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è una produzione Citrullo International dall'alto valore estetico, con un cast internazionale: Charles Dance, attore inglese star della serie TV Game of Thrones, Lotte Verbeek, molto nota al mondo delle serie TV (The Black List, Outlander, I Borgia), Sverrir Gudnason protagonista di Borg McEnroe, Isolda Dychauk (I Borgia, Faust, TwoGirls) e Filippo Nigro.