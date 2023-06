I fratelli Russo a Quentin Tarantino: 'Non è nato per fare film Marvel'

Nella continua e sempre viva polemica contro i film dei Marvel Studios, i fratelli Russo hanno deciso di rispondere alle parole di Quentin Tarantino, dichiarando che probabilmente il regista di Pulp Fiction "non è nato per realizzare film Marvel".

Joe e Anthony Russo hanno risposto alla stroncatura di Tarantino nei confronti del franchise dei supereroi, dichiarando al New Yorker che il "rapporto di Tarantino con il materiale di partenza" è probabilmente il motivo della sua ira.

"Non so se Quentin si senta nato per fare un film Marvel, e forse è per questo che si sentirebbe un mercenario. Dipende dal rapporto che hai con il materiale di partenza". I Russo hanno aggiunto che parte della gioia di dirigere i film della Marvel è data dal "senso di comunità" che si crea nel realizzarli.

Non è un segreto che, in ogni film Marvel, i pezzi grossi prendano il controllo del processo creativo, ma c'è comunque bisogno di un regista che diriga le varie troupe, unità e direttori della fotografia a fare il loro lavoro.

Martin Scorsese e Quentin Tarantino hanno una cosa in comune quando girano un film

Certo nulla a che vedere con il senso che ha Tarantino del realizzare film per il cinema, cosa che lo allinea al pensiero di Martin Scorsese in questi ultimi anni.