The Blues Brothers, stasera su Iris il cult con John Belushi e Dan Aykroyd

Stasera su Iris alle 21:15 torna in TV un cult degli anni '80: The Blues Brothers, il film musicale diretto nel 1980 da John Landis, con protagonisti John Belushi e Dan Aykroyd.

Dan Aykroyd, John Belushi e Ray Charles in The Blues Brothers

Per ottenere i soldi necessari per coprire le tasse arretrate dall'orfanotrofio in cui sono cresciuti, pari a circa 5000 dollari, due fratelli, Jake e Elwood Blues, decidono di riunire tutti i vecchi componenti della loro band musicale per evitare la chiusura a tutti i costi. Ma non è semplice avere successo e gli artisti ritrovati ne combinano di tutti i colori.

La pellicola di John Landis ha come protagonisti John Belushi e Dan Aykroyd e accanto a loro, nel cast del film compaiono anche due vere e proprie dive, come Aretha Franklin e Carrie Fisher oltre a Cab Calloway, Henry Gibson, John Candy, Kathleen Freeman, Ray Charles, James Brown, Twiggy e Frank Oz.

Nel 2020, in occasione del 40° anniversario del film, The Blues Brothers è stato ufficialmente riconosciuto come un "classico cattolico": l'Osservatore Romano ha infatti annunciato che la visione del film viene raccomandata ai cattolici di ogni parte del mondo.