The Blair Witch Project: Lionsgate intenzionata a rilanciare il franchise?

A quanto pare, Lionsgate sembrerebbe voler rilanciare il franchise di The Blair Witch Project, ritenuta un'IP fondamentale per l'era dello streaming.

A quanto pare, Lionsgate sembrerebbe voler rilanciare il franchise di The Blair Witch Project con un reboot. Distribuito nel 1999, il film di Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez ha sdoganato il found footage a livello mainstream e si è affermato l'anno dopo come il film più redditizio di tutti i tempi.

Secondo Jeff Sneider di The Ankler, Lionsgate vorrebbe provare a rilanciare il franchise di The Blair Witch project - Il mistero della strega di Blair, sei anni dopo l'uscita di Blair Witch, diretto da Adam Wingard.

Sneider ha twittato: "Sceneggiatori di tutto il mondo, iniziate a preparare i pitch! A quanto pare, Lionsgate è pronta a ritornare nei boschi per un nuovo progetto di The Blair Witch Project! Una buona IP non muore mai, soprattutto nell'era dello streaming".

The Blair Witch Project ha avuto un sequel, Il libro segreto delle streghe - Blair Witch 2, in cui i due autori dell'IP non sono stati coinvolti e una sorta di requel che non ha ottenuto il successo sperato. La volontà segreta di Myrick e Sanchez, però, è sempre stata quella di rinverdire il loro progetto e ridargli nuova linfa.

Nonostante le loro numerose idee, però, Lionsgate non ha mai sposato il loro progetto di espansione dell'universo di The Blair Witch Project. Nel corso di un'intervista durante il podcast The Boo Crew Podcast di Bloody Disgusting nel 2020, Myrick ha dichiarato: "Lionsgate non è interessata, il che è ironica. Ma quando ci vorrà, noi saremo pronti a tornare nel team!".