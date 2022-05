Mads Mikkelsen nel cast di The Black Kaiser, tratto dalla graphic novel di Dark Horse

Mads Mikkelsen torna a collaborare con Jonas Akerlund in The Black Kaiser, tratto dal graphic novel edito da Dark Horse Comics.

Mads Mikkelsen torna a collaborare con Jonas Akerlund in The Black Kaiser, tratto dal graphic novel edito da Dark Horse Comics.

Il progetto in questione riunirà Mads Mikkelsen e Jonas Akerlund. I due hanno già collaborato in Polar, distribuito nel 2019 su Netflix. A scrivere la sceneggiatura saranno lo stesso Mikkelsen insieme a Jayson Rothwell. The Black Kaiser è tratto dal graphic novel edito da Dark Horse Comics.

Nel progetto, Mikkelsen interpreterà proprio the Black Kaiser, il killer più letale del mondo, che scopre una cospirazione mortale e diventa il bersaglio numero uno di una potente corporazione di assassini.

Jeremy Bolt e Robert Kulzer produrranno il titolo. XYZ lancerà le vendite del titolo al mercato di Cannes la prossima settimana. Sono attualmente in corso colloqui con altri attori.

Il titolo è una produzione Constantin Film/JB Pictures in associazione con Dark Horse Entertainment.

"Siamo entusiasti di lavorare con il brillante Mads Mikkelsen e il visionario Jonas Akerlund in quello che sarà un viaggio esplosivo, ricco di azione, divertente, inaspettato e un po' folle ed emotivo", ha dichiarato Bolt in un comunicato.

Mikkelsen è noto soprattutto per i suoi ruoli in Casino Royale e Hannibal. Ha recitato anche in Rogue One: A Star Wars Story, Another Round e Animali Fantastici: I segreti di Silente. Prossimamente lo vedremo nel quinto film di Indiana Jones.

Tra i titoli realizzati da Akerlund figurano Lords Of Chaos, presentato in anteprima al Sundance nel 2018, Small Apartments, interpretato tra gli altri da Matt Lucas, Billy Crystal, Johnny Knoxville e James Caan, e Spun, interpretato da Jason Schwartzman.