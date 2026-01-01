The Black Demon stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del survival ispirato a una leggenda marinara

Il nuovo anno di Rai 4 si apre con il brivido. Stasera, giovedì 1° gennaio alle 21.20, va in onda The Black Demon, il survival thriller che mescola fanta-biologia e antiche maledizioni messicane. Diretto da Adrian Grunberg (già regista di Rambo: Last Blood), il film abbandona i classici cliché del genere Shark Movie per addentrarsi in territori più oscuri, dove il mostro marino non è solo una macchina da guerra biologica, ma una vera e propria entità mitologica. tutto quello che c'è da sapere prima di guardarlo

La Trama: Incubo sulla piattaforma

The Black Demon che segue la storia di Paul Sturges, un ispettore di una compagnia petrolifera. Paul decide di portare la propria famiglia in Messico durante una trasferta di lavoro, trasformando una semplice ispezione a una piattaforma petrolifera offshore in una breve vacanza. Una volta arrivati, la situazione appare subito inquietante: il villaggio vicino alla piattaforma è quasi deserto e l'atmosfera è ostile. Giunti sull'impianto, scoprono che la struttura è vecchia, danneggiata e in gran parte abbandonata. I pochi operai rimasti raccontano di essere terrorizzati da una creatura mostruosa che infesta le acque circostanti: un gigantesco squalo leggendario, chiamato il Demonio Nero.

La famiglia di Paul e i lavoratori rimasti si ritrovano presto intrappolati sulla piattaforma, mentre lo squalo attacca chiunque tenti di fuggire via mare. Man mano che la tensione cresce, emergono anche le responsabilità della compagnia petrolifera, colpevole di aver ignorato i rischi ambientali e le condizioni pericolose dell'impianto. Per sopravvivere, i protagonisti devono affrontare sia la minaccia dello squalo sia le conseguenze delle azioni dell'uomo contro la natura. La storia diventa così una lotta disperata per la salvezza, in cui paura, senso di colpa e istinto di protezione della famiglia si intrecciano fino allo scontro finale.

Josh Lucas, Fernanda Urrejola e Venus Ariel

Il Cast: Volti noti per una lotta estrema

Il protagonista è interpretato da Josh Lucas (Yellowstone, Ford v Ferrari), affiancato da Fernanda Urrejola, star cilena vista in Cry Macho di Clint Eastwood. La loro chimica rende credibile il dramma familiare nel bel mezzo del caos, mentre la struttura metallica della piattaforma, che cigola e cede sotto i colpi del mostro, diventa un vero e proprio personaggio aggiunto.

Altri Intrpeti e personaggi

Julio Cedillo : Chato

: Chato Jorge A. Jiménez : Junior

: Junior Héctor Jiménez : Chocolatito

: Chocolatito Raúl Méndez : El Rey

: El Rey Edgar Flores :

: Venus Ariel : Audrey Sturges

: Audrey Sturges Omar Chaparro : Sidekick

: Sidekick Omar Patin : Harbor Master

: Harbor Master Carlos Solórzano: Tommy

Le 3 curiosità che non sapevi sul film

La leggenda è reale: Il film non inventa nulla. Il "Black Demon" (El Demonio Negro) è una leggenda metropolitana radicata tra i pescatori della Baja California da decenni. Molti sostengono di aver avvistato uno squalo nero lungo oltre 15 metri, molto più grande di un grande squalo bianco.

Il film non inventa nulla. Il "Black Demon" (El Demonio Negro) è una leggenda metropolitana radicata tra i pescatori della Baja California da decenni. Molti sostengono di aver avvistato uno squalo nero lungo oltre 15 metri, molto più grande di un grande squalo bianco. Un messaggio ecologista: A differenza di Lo Squalo di Spielberg, qui il predatore ha una motivazione "spirituale". Il film suggerisce che il mostro sia una risposta della natura all'inquinamento petrolifero causato dall'uomo, trasformando il survival in una critica ambientale.

A differenza di Lo Squalo di Spielberg, qui il predatore ha una motivazione "spirituale". Il film suggerisce che il mostro sia una risposta della natura all'inquinamento petrolifero causato dall'uomo, trasformando il survival in una critica ambientale. Location autentiche: Per rendere l'atmosfera più opprimente, il regista ha insistito per girare molte scene nella Repubblica Dominicana, utilizzando enormi vasche d'acqua che hanno permesso agli attori, tra cui Fernanda Urrejola e Julio Cesar Cedillo, di interagire fisicamente con un ambiente acquatico realistico.

Dove vedere il film in Tv e streaming

Il thriller marino andrà in onda stasera, giovedì 1 dicembre 2026 alle 21:20 su Rai 4. The Black Demon di Adrian Grunberg sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.