The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo stasera su Canale 5: trama e cast del film

Stasera su Canale 5 alle 21:25 va in onda The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo, film del 2016 che racconta la vera storia di Nat Turner: ecco il cast e la trama.

Stasera su Canale 5 alle 21:25 appuntamento con The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo. Trasmesso in prima visione in chiaro, il film del 2016 è stato l'esordio alla regia di un lungometraggio di Nate Parker, qui impegnato anche come attore protagonista.

Il titolo è un chiaro riferimento al film del 1915 Nascita di una nazione (The Birth of a Nation in originale), diretto da David Griffith. Considerato una pietra miliare della cinematografia mondiale, il film muto ha anche subito però forti critiche per il razzismo evidente verso la popolazione afroamericana. Quello diretto da Nate Parker ne rovescia, evidentemente, la prospettiva.

The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo: la trama

Il film è liberamente ispirato a una storia vera, quella di Nat Turner, figlio di schiavi d'origine africana in una piantagione della Virginia. A differenza di altri schiavi, però, a Nat viene insegnato a leggere e a scrivere fin da bambino, cosa che gli consente di immergersi nella lettura della Bibbia. Fervente religioso, Turner, poco più che ventenne, diviene una guida spirituale per buona parte della sua comunità. Forte della fiducia e del rispetto guadagnati, Nat Turner si mette a capo di un movimento di liberazione che si ripromette di affrancare gli afroamericani in Virginia. Il risultato sarà un violento conflitto.

The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo: il cast

Protagonista del film, nei panni dell'ex schiavo Nat Turner, è lo stesso regista, Nate Parker. Armie Hammer è Samuel Turner, il giovane padrone, Mark Boone Junior e il reverendo Walthall, Aja Naomi King interpreta Cherry Turner. Colman Domingo è Hank Turner, Aunjanue Ellis è Nancy Turner, Dwight Henry è Isaac Turner, Esther Scott interpreta Bridget Turner. E ancora, Jason Stuart è Joseph Randall, Roger Guenveur Smith è Isaiah, Gabrielle Union è Esther, Penelope Ann Miller è Elizabeth Turner, Jackie Earle Haley interpreta Raymond Cobb.