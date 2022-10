The Bikeriders: Norman Reedus tra gli interpreti del film di Jeff Nichols

Norman Reedus sarà uno dei protagonisti del film The Bikeriders, un progetto diretto da Jeff Nichols che potrà contare su un cast davvero stellare.

Il lungometraggio, prodotto da New Regency, si ispira alla storia del fotografo Danny Lyon, raccontata in un libro pubblicato nel 1967.

Il film The Bikeriders avrà tra i suoi interpreti Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Boyd Holbrook, Damon Herriman e, ora, anche Norman Reedus.

Jeff Nichols sarà impegnato alla regia e come produttore.

Al centro della storia, ambientata negli anni '60, c'è un club di motociclisti di cui si racconta la vita. Il film mostra come il club si evolve nel corso di un decennio, passando da essere un luogo per riunire gli outsider della città a un gruppo dai risvolti più sinistri, situazione che minaccia il modo unico di vivere del gruppo originale.

Reedus è conosciuto per il suo amore per le moto ed è il protagonista e produttore anche di Ride with Norman Reedus, show in cui viaggia insieme ad amici e colleghi per raccontare la cultura dei motociclisti. Il progetto è arrivato a quota cinque stagioni.