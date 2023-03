The Big Door Prize: il trailer della nuova commedia di David West Read

Ecco il trailer di The Big Door Prize, la nuova serie comedy Apple Original del creatore premiato agli Emmy David West Read.

Apple TV+ ha appena diffuso il trailer ufficiale di The Big Door Prize, la serie comedy creata dal vincitore del premio Emmy David West Read e interpretata da un cast corale guidato da Chris O'Dowd. Lo show, composto da 10 episodi della durata di mezz'ora ciascuno, sarà presentata in anteprima al prossimo SXSW e farà il suo debutto su Apple TV+ il 29 marzo con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni mercoledì, fino al 17 maggio.

Basata sull'omonimo romanzo di M.O. Walsh, la serie racconta la storia di una piccola città che cambia per sempre quando una misteriosa macchina appare nell'emporio cittadino, promettendo di rivelare il vero potenziale di vita di ogni residente. Dusty Hubbard (Chris O'Dowd), un padre di famiglia e insegnante di liceo apparentemente soddisfatto e allegro, osserva tutti quelli che lo circondano rivalutare le proprie scelte e ambizioni di vita ed è costretto a chiedersi se sia davvero felice come pensava un tempo. Mentre lui rimane scettico nei confronti della macchina, sua moglie, Cass (Gabrielle Dennis), si abbandona al sogno che là fuori ci sia qualcosa di più grande per lei.

Come molti abitanti di Deerfield, la coppia ha vissuto una vita relativamente sicura e senza complicazioni, fino all'arrivo della macchina Morpho. Tutto questo, però, è destinato a cambiare quando l'intera comunità è costretta a riconciliarsi con le proprie insoddisfazioni, alla ricerca di un futuro migliore. Nel cast, oltre a Chris O'Dowd, troviamo Gabrielle Dennis, Ally Maki, Josh Segarra, Damon Gupton, Crystal Fox, Djouliet Amara e Sammy Fourlas.

Locandina di The Big Door Prize

The Big Door Prize è prodotto da Skydance Television e CJ ENM/Studio Dragon. Tra i produttori esecutivi figurano David West Read, che è anche showrunner, David Ellison e Dana Goldberg per conto di Skydance Television, Miky Lee, Young Kyu Kim e Hyun Park per conto di CJ ENM/Studio Dragon, Bill Bost e Sarah Walker. Anu Valia, Molly McGlynn, Todd Biermann, Jenée LaMarque e Declan Lowney dirigono la serie.