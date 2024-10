The Big Bang Theory: Jim Parsons esclude qualsiasi reunion o sequel della serie, per ora

Durante un'intervista ad un programma su Max, Jim Parsons, interprete di Sheldon Cooper, ha sottolineato che la serie è stato un fulmine a ciel sereno, e per questo non vorrebbe reunion o sequel

Jim Parsons è perfettamente d'accordo sul fatto di non fare un rebooth o un sequel di The Big Bang Theory a breve. Nella puntata dell'11 ottobre di Who's Talking to Chris Wallace su Max, Parsons, 51 anni, ha detto di considerare il fatto di essere conosciuto come il suo personaggio, Sheldon Cooper, come una "benedizione".

Tuttavia, l'attore, che attualmente recita nel revival di Broadway di Our Town, ha detto che non sta prendendo in considerazione un reboot o una reunion della sitcom di successo.

"Ad oggi, per come è finita la serie e per come sono le cose ora, direi NO! Anche se nella vita mai dire mai, le cose cambiano velocemente e così tanto".

Big Bang Theory, Parsons non esclude una reunion per la serie

The Big Bang Theory: Jim Parsons in una scena del finale di serie

Durante l'intervista con Chris Wallace, quando gli è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione un reboot o una reunion dello show, Parsons ha sottolineato ancora una volta:

"Sapete, una delle cose belle della serie, è che era così speciale per quello che era e per quello che è. Lo chiamano "fulmine a ciel sereno" per un motivo preciso, e si può essere certi che altrimenti non sarebbe così".

"E allora perché dovremmo farlo? Non lo so, è quello che provo in questo momento. Ma come ho detto, se Dio vuole, si farà, la vita è molto lunga". The Big Bang Theory è andato in onda dal 2007 al 2019 e ha fruttato a Parsons quattro Emmy e un Golden Globe.

Young Sheldon: Mayim Bialik e Jim Parsons in una foto della puntata finale

Quando gli è stato chiesto se essere conosciuto dalla gente come il suo personaggio della serie, Sheldon Cooper, sia una "benedizione o una maledizione", Parsons ha risposto:

"Sento che è quasi, se non del tutto, una benedizione al 100%. Anche se a questo punto non lo so, so che non l'avrei detto 10 anni fa".

Il suo personaggio è così amato che Sheldon ha ispirato uno spinoff prequel basato sull'infanzia del personaggio, giustamente intitolato Young Sheldon, andato in onda dal 2017 al 2024.