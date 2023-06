The Betrayed, stasera su Rai 4: trama e cast del film con Melissa George

Stasera Rai 4 trasmette in prima serata The Betrayed: trama e cast dell'avvincente avventura con Melissa George.

Stasera, 3 giugno, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda The Betrayed. Il film è stato diretto da Amanda Gusack, autrice anche della sceneggiatura della pellicola. I produttori esecutivi sono stati John Michael Bennett, Lydia Cedrone. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Betrayed: una scena del film

The Betrayed: Trama

Jamie è una donna di circa trent'anni che rimane coinvolta in un incidente d'auto. Al suo risveglio scopre di essere rinchiusa in una stanza da un uomo mascherato; suo figlio - diabetico - non è con lei. L'uomo le dice che suo marito è in realtà un assassino e un trafficante di droga e che ha rubato un'ingente quantità di denaro al suo boss. Le intima di aiutarlo a trovare le prove di come suo marito ha comunicato con il suo complice: ha soltanto dodici ore di tempo, scadute queste, se non è riuscita nel suo compito lei e suo figlio moriranno.

The Betrayed: un'immagine del film

The Betrayed: Curiosità

The Betrayed è il terzo film diretto da Amanda Gusack che aveva debuttato dietro la macchina da presa nel 2000 con il corto The Anniversary.

Melissa George e Oded Fehr hanno partecipato alla serie televisiva Streghe, ma non negli stessi episodi. Oded Fehr ha interpretato un personaggio molto potente, Zankou, mentre Melissa George ha interpretato una Valkyrie, Freyja.

The Betrayed: Oded Fehr in una scena del film

The Betrayed: Interpreti e personaggi

The Betrayed: Melissa George in una scena del film

The Betrayed: Trailer e critica

Critica: The Betrayed è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.9 su 10