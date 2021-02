The Best Man: la storia dei film si concluderà con una serie tv prodotta per Peacock

Peacock ha annunciato la produzione della serie The Best Man: Final Chapters, che concluderà la storia dei film.

Il franchise cinematografico The Best Man darà vita a una serie tv prodotta per Peacock che concluderà la storia dei personaggi e potrà contare sul ritorno del cast originale.

La piattaforma di streaming ha annunciato la realizzazione di dieci puntate che verranno scritte e prodotte da Malcolm D. Lee e Dayna Lynne North.

The Best Man: Final Chapters avrà nel proprio cast Morris Chestnut, Melissa De Sousa, Taye Diggs, Regina Hall, Terrence Howard, Sanaa Lathan, Nia Long, e Harold Perrineau.

Malcom D. Lee, che ha diretto i film The Best Man e The Best Man Holiday, ha dichiarato: "Eccoci! La banda è di nuovo insieme! Sono davvero eccitato nel riproporre questi personaggi iconici ai fan che ci hanno sostenuto durante la realizzazione di questo franchise. Siamo elettrizzati nell'offrire tutto quello che ci si può aspettare da questo gruppo di amici nell'universo di The Best Man e portarli a vivere i loro ultimi capitoli. Non vediamo l'ora! Vi avevo detto che non avreste dovuto aspettare altri 14 anni".

Le puntate racconteranno quello che accade a Harper, Robyn, Jordan, Lance, Quentin, Shelby, Candace, e Murch mentre i loro legami si evolvono ed emergono traumi dal passato, oltre a mostrarli impegnati con crisi di mezza età e nuove opportunità.