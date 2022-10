The Bee Keeper: Jeremy Irons e Josh Hutcherson affiancano Jason Statham

Mentre in Inghilterra prendono il via le riprese di The Bee Keeper, si ingrandisce il cast dell'action thriller con Jason Statham diretto da David Ayer. Josh Hutcherson, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi e il premio Oscar Jeremy Irons si uniranno alla storia in ruoli per il momento ancora top secret.

I primi dettagli del film The Bee Keeper anticipano che il thriller, legato alla mitologia degli apicoltori, seguirà il percorso personale di un uomo che va alla ricerca di vendetta. L'uomo in questione è un ex agente segreto al soldo di una potente organizzazione clandestina nota come 'Beekeepers'. Miramax ha acquistato lo script di Kurt Wimmer, già autore di Salt, con un investimento a sette zeri.

David Ayer, già dietro la macchina da presa di film come End of Watch e Suicide Squad, è ora coinvolto nel progetto che può contare anche sulla presenza nel cast di Jason Statham.

Il thriller è prodotto da Bill Block per conto di Miramax, Chris Long prt Cedar Park Studios, Jason Statham e Kurt Wimmer.