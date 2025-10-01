Highlander: un premio Oscar entra nel cast del reboot con un ruolo da villain

Un nuovo villain in arrivo in Highlander. Mentre le riprese del reboot sono in pausa per via dell'infortunio occorso a Henry Cavill, ferito a una gamba mentre si allenava per gli spettacoli combattimenti presenti nel film, non si ferma il casting.

Sappiamo che Cavill si calerà nei panni del guerriero immortale che furono di Christopher Lambert, mentre Dave Bautista interpreterà il principale cattivo della storia, Kurgan, interpretato da Clancy Brown nell'originale. A fargli compagnia ci sarà il premio Oscar Jeremy Irons nel ruolo del leader dei Guardiani, un ordine segreto incaricato di tenere d'occhio il personaggio di Cavill e i suoi compagni immortali, come ha anticipato l'Hollywood Reporter.

Un primo piano di Jeremy Irons

Un cast ricco di star di primo piano

Jeremy Irons non è l'unico interprete del film ad aver tenuto in mano la celebre statuetta dorata. Al suo fianco reciterà un altro premio Oscar, il collega Russell Crowe, mentre Djimon Hounsou ha ricevuto, finora, due nomination. Con loro anche le attrici inglesi Marisa Abela e Karen Gillan.

Nonostante l'infortunio che ha costretto a far slittare le riprese di Highlander al 2026, Henry Cavill ha espresso tutto il suo entusiasmo per recitare nel reboot diretto dal regista di John Wick Chad Stahelski dichiarando:

"Highlander! Sta catturando tutta la mia attenzione. È un progetto che mi entusiasma moltissimo. Sarà molto divertente interpretare questo personaggio e adoro lavorare con Chad Stahelski. È un uomo di grande talento".

Al momento il reboot non ha una data di uscita prefissata, ma si stima che dovrebbe arrivare nei cinema tra il 2027 e il 2028. Un entusiasta Dave Bautista ha anticipato che nel film saranno presenti scene d'azione davvero spettacolari.