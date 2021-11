The Beatles: Get Back, Peter Jackson: "Disney voleva rimuovere tutte le imprecazioni"

Il documentario a episodi The Beatles: Get Back, diretto da Peter Jackson, contiene alcune scene in cui viene usato un linguaggio esplicito e i membri del gruppo fumano, passaggi che abitualmente Disney vieta nei progetti proposti sui suoi schermi. Il regista ha ora rivelato che lo studio aveva provato a censurare quanto mostrato sul piccolo schermo cercando di far rimuovere quelle scene.

Peter Jackson, intervistato da NME, ha dichiarato: "Paul McCartneyy descrive The Beatles: Get Back come davvero onesto. Mi ha detto 'Si tratta di un ritratto davvero accurato di come eravamo in quegli anni'. Ringo Starr ha dichiarato che è 'veritiero'. Si tratta di qualcosa di importante per loro. Non vogliamo abbellire quello che è accaduto. Non vogliamo che sia una versione riveduta e corretta".

Il filmmaker ha svelato: "Disney voleva rimuovere tutte le imprecazioni e Ringo, Paul e Olivia Harrison ha detto 'Parlavamo in quel modo. Lo facevamo così ed è quello il modo in cui vogliamo che il mondo ci veda'".

Jackson ha inoltre raccontato che quando McCartney e Starr hanno visto per la prima volta il documentario non hanno avuto nulla da ridire o richiesto cambiamenti: "Mi aspettavo degli appunti, sarebbe stato normale ricevere un messaggio con scritto 'Oh, quel pezzo in cui dico quello, puoi tagliarlo?' o 'Potresti accorciare la conversazione in quel punto?'. E non ho ricevuto alcun appunto. Nessuno ha richiesto qualcosa. Uno di loro ha detto che l'ha visto ed è stata una delle esperienze più stressanti della sua vita 'Ma non ti chiederò di cambiare niente'".