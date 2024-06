The Bear: le stagioni 3 e 4 non sono state girate back to back, ecco perché

Ad inizio anno, era stato annunciato che la stagione 3 e la stagione 4 dell'acclamata serie tv The Bear sarebbero state girate back to back, in maniera consecutiva. Una decisione successivamente cambiata, rispetto a quanto preventivato in origine.

The Bear 3 sarà distribuita sulla piattaforma streaming Disney+ il prossimo 14 agosto, attesa da tutti i fan dello show con protagonista Jeremy Allen White nei panni del giovane chef Carmy Berzatto. La serie, distribuita su Hulu negli USA, ha debuttato anche in Italia sul 2022.

Cambio di programma

Il motivo del cambiamento dei piani iniziali è da ricondursi al successo del cast, sempre più richiesto per ruoli cinematografici, in particolare Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri e ovviamente Jeremy Allen White. Moss-Bachrach è stato scelto per il personaggio della Cosa nel prossimo film sui Fantastici Quattro, al fianco di Pedro Pascal, Joseph Quinn e Vanessa Kirby. L'idea originale era quella di girare insieme sia la terza che la quarta stagione ma non è stato possibile.

Ayo Edebiri in una scena di The Bear

Inoltre, pare che le sceneggiature non fossero pronte in tempo. Nonostante ciò, anche grazie ad alcune ammissioni nel cast durante il tour promozionale della serie, un po' del materiale che verrà usato nella quarta stagione è stato già realizzato. La produzione dovrebbe riprendere all'inizio del 2025: Jeremy Allen White sarà impegnato in autunno sul set di Nebraska/Springsteen ma potrebbe essere già libero in quel periodo mentre Ebon Moss-Bachrach inizierà a fine luglio le riprese del film sui Fantastici Quattro.

Ayo Edebiri reciterà presto in After The Hunt di Luca Guadagnino al fianco di Julia Roberts ma potrebbe liberarsi in tempo per iniziare le riprese ad inizio anno. La sensazione è comunque quella che la quarta possa essere l'ultima stagione di The Bear, proprio in relazione ai crescenti impegni delle star protagoniste della serie tv prodotta da FX.