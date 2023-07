The Bear, parla lo sceneggiatore:'Gli streamer rapaci vogliono ridurre gli autori in miseria'

Lo sceneggiatore di The Bear Alex O'Keefe ha attaccato gli streamer americani, rei di avere intenzione di ridurre in miseria gli autori cinematografici e televisivi. Intervistato dal New York Post, O'Keefe ha confessato che il suo compenso per la serie FX con protagonista Jeremy Allen White, è stato di 43.000 dollari.

"In quanto sceneggiatore dello staff stai scrivendo e revisionando per tutti, ma non ci sono residual su Hulu perché è streaming. Questa è un'enorme ingiustizia. Dobbiamo unirci e co-determinare il futuro del nostro settore ma quello che stanno dicendo i dirigenti degli studios è 'vattene dal nostro ufficio'. Voglio tornare al lavoro. Vorrei che lo sciopero finisse questa settimana" ha proseguito O'Keefe "La strategia dei dirigenti è quella di rendermi un senzatetto".

"Dicono pubblicamente che è un male necessario. Dicono pubblicamente di essere malvagi, quindi cosa pensi che dicano in privato al tavolo delle trattative? È malato, vile e disgustoso" conclude lo sceneggiatore.

Lo sciopero degli attori di Hollywood è iniziato settimana scorsa dopo il mancato accordo con gli studios, che portò qualche settimana prima all'inizio della mobilitazione degli sceneggiatori. Hollywood è paralizzata da qualche giorno e si attendono novità nelle prossime settimane per comprendere meglio quale sarà l'evoluzione di uno stallo che sembra non conoscere imminenti vie d'uscita.